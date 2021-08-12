Adidas продав свій бренд Reebok за більш ніж €2 мільярди

Німецький концерн спортивного взуття і одягу Adidas оголосив про продаж бренду Reebok американській компанії з управління брендами Authentic Brands Group. Сума угоди становить €2,1 млрд.

Про це йдеться в заяві Adidas.

«Велика частина коштів буде виплачена готівкою при закритті угоди, а решта відшкодована відкладеним умовним платежем», — наголошується в повідомленні. Остаточне оформлення угоди, як очікується, відбудеться в першому кварталі 2022 року. Adidas планує розділити основну частину грошових надходжень від продажу між своїми акціонерами.

«Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, зробили в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху», — зазначив генеральний директор Adidas Каспер Рорстед.

Adidas придбав Reebok у 2006 році. У 2016 році Reebok ініціював план з відновлення позицій, завдяки чому бренд зміг поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості.