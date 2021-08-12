Adidas продал свой бренд Reebok за более чем €2 миллиарда

Немецкий концерн спортивной обуви и одежды Adidas объявил о продаже бренда Reebok американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group. Сумма сделки составила €2,1 млрд.
Об этом говорится в заявлении Adidas.
«Большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом», — отмечается в сообщении.
Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года. Adidas планирует разделить основную часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия, между своими акционерами.
«Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха», — отметил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.
Adidas приобрел Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря которому бренд смог улучшить свои перспективы роста и прибыльности.
- В феврале Adidas объявил о решении продать свой бренд Reebok на фоне ухудшения его финансовых показателей. В Adidas считают, что бренды «смогут лучше реализовать свои потенциалы независимо друг от друга».
- В ноябре 2020 года американская VF Corporation объявила о покупке бренда уличной одежды Supreme. По данным СМИ, сумма сделки составила $2,1 миллиарда.