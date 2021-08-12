На Донбасі біля Новомихайлівки поранено українського військового

У Донецькій області неподалік села Новомихайлівка в четвер, 12 серпня, бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та поранили військового. Про це повідомив штаб Операції обʼєднаних сил.
Обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї. Військовий зараз перебуває в лікарні, стан його здоровʼя – середньої тяжкості. На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Загалом протягом доби 12 серпня зафіксували два обстріли, про них вже повідомили ОБСЄ.
Нагадаємо, що за день до цього, 11 серпня, бойовики обстріляли мирне селище Новоселівка Друга Покровського району та вбили 86-річного місцевого мешканця.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація у ТКГ наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
- 27 липня 2021 року президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.