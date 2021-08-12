На Донбасі біля Новомихайлівки поранено українського військового

У Донецькій області неподалік села Новомихайлівка в четвер, 12 серпня, бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та поранили військового. Про це повідомив штаб Операції обʼєднаних сил.

Обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї. Військовий зараз перебуває в лікарні, стан його здоровʼя – середньої тяжкості. На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь у відповідь.