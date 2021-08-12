Нацрада призначила перевірку телеканалу «Інтер» через показ фільмів із російськими акторами з чорного списку

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» за показ фільмів з російськими акторами, які входять до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Телеканал перевірять за покази фільмів «Місце зустрічі змінити не можна» за участю Станіслава Говорухіна, «Бранець замка Іф» і «Д’Артаньян і три мушкетери» за участю Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва, «За сімейними обставинами» за участю Євгена Стеблова і «Велика перерва» за участю Валентини Тализіної.

У Нацраді зазначили, що це вже третя перевірка, призначена «Інтеру» за подібні порушення. Згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

До 2 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи і матеріали. Перевірятимуть «Інтер» в період з 30 серпня до 10 вересня.