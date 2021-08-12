Нацсовет назначил проверку телеканала «Интер» из-за показа фильмов с российскими актерами из черного списка

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «Интер» за показ фильмов с российскими актерами, которые входящих в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Телеканал проверят за показы фильмов «Место встречи изменить нельзя» при участии Станислава Говорухина, «Узник замка Иф» и «ДʼАртаньян и три мушкетера» при участии Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева, «По семейным обстоятельствам» при участии Евгения Стеблова и «Большая перемена» при участии Валентины Талызиной.

В Нацсовете отметили, что это уже третья проверка, назначенная «Интеру» за подобные нарушения. Согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которых является лицо из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

До 2 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверять «Интер» будут в период с 30 августа по 10 сентября.