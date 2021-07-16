Нацрада призначила перевірку телеканалу «Інтер» через трансляцію радянських фільмів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу «Інтер» позапланову перевірку за трансляцію в ефірі 11 радянських фільмів, «показ яких на території України є неприпустимим».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Канал чекає перевірка в період з 30 липня до 13 серпня. Встановлено, що «Інтер» з 28 червня до 11 липня показував фільми «Карнавал», «Пірати ХХ століття», «Огарьова, 6», «Сім наречених єфрейтора Збруєва», «Любов і голуби», «Москва сльозам не вірить», «Собаче серце», «Маленька Віра», «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика», «Гараж» і «Службовий роман».

Деякі актори і режисери цих фільмів визнані особами, які становлять загрозу національній безпеці. Вони відкрито виступали проти України та підтримували окупацію її територій.