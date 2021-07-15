Нацрада оштрафувала канал «1+1» за трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал «1+1» на 71 489 гривень за порушення мовного законодавства — трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою.

Про це йдеться у заяві регулятора від 15 липня.

Позапланову перевірку призначили на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на трансляцію каналу «1+1» із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу «Кухня» російською мовою з українськими субтитрами. Моніторинг ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня і визнав, що це порушення закону.

Штраф у понад 71 тисячу — це 5% суми ліцензійного збору для «1+1». Канал має протягом 30 днів заплатити штраф до державного бюджету.