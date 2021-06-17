Нацрада назвала телеканали, які найбільше та найменше мовлять українською

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення провела моніторинг 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот і виявила, що обсяг української мови в їхньому ефірі відповідає вимогам закону — не менше ніж 75%.
Про це йдеться у звіті на сайті Нацради.
Упродовж тижня експерти аналізували ефірні проміжки з 7:00 до 18:00 та із 18:00 до 22:00.
- 100% української мовою мовлять 11 телеканалів: «UA:Перший», «UA:Культура», «Рада», «НЛО», «Індіго», «М1», «XSport», «Прямий», «ПлюсПлюс», «Піксель TV», «Zoom»;
- Понад 90% українського мовлення — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Україна 24», «Еспресо», «5 канал», «К2», «СТБ»;
- 89% — «Новий канал»;
- 84% — «ICTV» та «Ентер фільм»;
- 79% — «Україна»;
- 78% — «Інтер» та «К1»;
- 77% — «1+1» та «НТН»;
«Усі передачі новин та реклама на всіх телеканалах звучать 100% українською», – зазначила член Національної ради Олена Ніцко.
Єдині ознаки порушення, які Національна рада фіксувала під час моніторингу, стосуються інших норм законодавства, але не мовленнєвих квот.
- 13 жовтня 2018 року набули чинності вимоги закону до телеканалів, за якими передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менш ніж 75% ефіру. В іноземних фільмах і серіалах допускають 10% усіх фраз іншими мовами, але в ідеалі будь-яку розмову мають супроводжувати українські субтитри.