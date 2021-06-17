Нацрада назвала телеканали, які найбільше та найменше мовлять українською

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення провела моніторинг 27 загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання мовних квот і виявила, що обсяг української мови в їхньому ефірі відповідає вимогам закону — не менше ніж 75%.

Про це йдеться у звіті на сайті Нацради.

Упродовж тижня експерти аналізували ефірні проміжки з 7:00 до 18:00 та із 18:00 до 22:00.

100% української мовою мовлять 11 телеканалів: «UA:Перший», «UA:Культура», «Рада», «НЛО», «Індіго», «М1», «XSport», «Прямий», «ПлюсПлюс», «Піксель TV», «Zoom»;

української мовою мовлять 11 телеканалів: «UA:Перший», «UA:Культура», «Рада», «НЛО», «Індіго», «М1», «XSport», «Прямий», «ПлюсПлюс», «Піксель TV», «Zoom»; Понад 90% українського мовлення — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Україна 24», «Еспресо», «5 канал», «К2», «СТБ»;

українського мовлення — «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Україна 24», «Еспресо», «5 канал», «К2», «СТБ»; 89% — «Новий канал»;

— «Новий канал»; 84% — «ICTV» та «Ентер фільм»;

— «ICTV» та «Ентер фільм»; 79% — «Україна»;

— «Україна»; 78% — «Інтер» та «К1»;

— «Інтер» та «К1»; 77% — «1+1» та «НТН»;

«Усі передачі новин та реклама на всіх телеканалах звучать 100% українською», – зазначила член Національної ради Олена Ніцко.