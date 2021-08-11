Убивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд завершив слідство і перейшов до дебатів

Суд завершив слідство у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і перейшов до дебатів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

«У середу, 11 серпня, за участю прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Під час сьогоднішнього засідання суд завершив дослідження доказів», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, йдеться про чоловіків, яких затримали влітку 2017 року. Один із них стежив за Вороненковим, а інший підвозив вбивцю до місця скоєння злочину.

Під час дебатів прокурор попросив визнати підозрюваних винними в пособництві скоєнню умисного вбивства з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення, та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Окрім цього, одному з затриманих інкримінують незаконне зберігання зброї, прокуратура просить призначити йому за це 3 роки в’язниці (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Убивство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Убивця, українець Павло Паршев був поранений охоронцем російського ексдепутата і згодом помер від поранень у лікарні. Колишній депутат від Комуністичної партії РФ у 2016 році разом із дружиною Марією Максаковою переїхав у Київ і отримав громадянство України. У жовтні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовник вбивства — колишній цивільний чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін. У березні 2018 року він був оголошений у розшук.