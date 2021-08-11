Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: суд завершил следствие и перешел к дебатам

Суд завершил следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и перешел к дебатам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

«В среду, 11 августа, с участием прокурора Киевской городской прокуратуры начались судебные дебаты по делу в отношении двух лиц по обвинению в пособничестве в умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Во время сегодняшнего заседания суд завершил исследование доказательств», — говорится в сообщении.

Отметим, речь идет о мужчинах, которых задержали летом 2017 года. Один из них следил за Вороненковым, а другой подвозил убийцу к месту совершения преступления.

Во время дебатов прокурор попросил признать подозреваемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства из корыстных побуждений группой лиц, совершенном по заказу, и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме этого, одному из задержанных инкриминируют незаконное хранение оружия, прокуратура просит назначить ему за это 3 года тюрьмы (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца, украинец Павел Паршев был ранен охранником российского экс-депутата и впоследствии умер от ранений в больнице. Бывший депутат от Коммунистической партии РФ в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой переехал в Киев и получил гражданство Украины. В октябре 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства — бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. В марте 2018 года он был объявлен в розыск.