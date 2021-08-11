Зеленський призначив тимчасового очільника Харківської області

Президент Володимир Зеленський призначив виконувачем обовʼязків голови Харківської обласної державної адміністрації Олександра Скакуна.

Про це свідчить відповідний указ.

Іншим указом президент звільнив очільницю облдержадміністрації Айну Тимчук. Вона була на цій посаді з 27 листопада 2020 року, відколи замінила Олексія Кучера.

Скакун — випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 1995 до 2017 року служив у органах Служби безпеки України у Харкові. З 2017 року — заступник голови Харківської ОДА.