Зеленський призначив В’ячеслава Чауса главою Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021.

Під час зустрічі в ОП президент вручив Вʼячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Нагадаємо, 28 липня Кабінет міністрів погодив проєкт президентського указу про звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА. За день до цього її чоловіка Руслана Хомчака звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.