Зеленський призначив В’ячеслава Чауса главою Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.
Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021.
Під час зустрічі в ОП президент вручив Вʼячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.
Нагадаємо, 28 липня Кабінет міністрів погодив проєкт президентського указу про звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА. За день до цього її чоловіка Руслана Хомчака звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.
- В’ячеслав Чаус народився в Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних і соціальних питань АТ «Укргазвидобування».