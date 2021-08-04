Зеленский назначил Вячеслава Чауса главой Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021.

Во время встречи в ОП президент вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Напомним, 28 июля Кабинет министров согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. За день до этого ее мужа Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ.