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Зеленский назначил Вячеслава Чауса главой Черниговской ОГА

Автор:
София Телишевская
Дата:
Зеленский назначил Вячеслава Чауса главой Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021.

Во время встречи в ОП президент вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Напомним, 28 июля Кабинет министров согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. За день до этого ее мужа Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

  • Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».