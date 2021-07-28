После отставки Хомчака Кабмин согласовал и увольнение его жены с должности главы Черниговской ОГА

Кабинет министров согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. За день до этого ее мужа Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 июля.

Также правительство согласовало кандидатуру нового главы Черниговской ОГА. Им стал Вячеслав Чаус.

Сам Чаус выступил на заседании правительства по видеосвязи. Он рассказал, что родился и вырос в Чернигове. Сейчас работает на должности заместителя по земельным и социальным вопросам генерального директора «Укргаздобычи».