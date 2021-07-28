После отставки Хомчака Кабмин согласовал и увольнение его жены с должности главы Черниговской ОГА

Кабинет министров согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. За день до этого ее мужа Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 июля.
Также правительство согласовало кандидатуру нового главы Черниговской ОГА. Им стал Вячеслав Чаус.
Сам Чаус выступил на заседании правительства по видеосвязи. Он рассказал, что родился и вырос в Чернигове. Сейчас работает на должности заместителя по земельным и социальным вопросам генерального директора «Укргаздобычи».
- Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.
- 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил 29-летнюю Анну Коваленко руководительницей Черниговской областной государственной администрации. Коваленко была главой 39-й женской сотни Самообороны Майдана и координатором организации «Антикоррупционное движение Украины». С 2014 года по 2015-й была советницей трех министров обороны и консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны. В 2019 году начала работать заместителем главы Офиса президента, а затем заместителем министра развития общин и территорий.