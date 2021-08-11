Звільнення голови Харківської ОДА та тимчасовий очільник «Укрзалізниці». Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Вона була на цій посаді з 27 листопада 2020 року. Також уряд призначив Олександра Камишіна виконувачем обовʼязків голови правління «Укрзалізниці».

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 11 серпня.

Далі справа за президентом, адже він своїм підписом звільняє голів ОДА.

Тимчук працювала на різних посадах у мерії Дніпра, а також обиралася депутатом Дніпропетровської облради. У 2010—2014 роках була заступницею мера Харкова Геннадія Кернеса. З 2018 року очолювала апарат Дніпропетровської ОДА.

Журналісти звинувачували Тимчук у приховуванні майна через дітей, а її колишнього чоловіка — у реєстрації бізнесу на бабусю. Її ексчоловік Андрій Тимчук очолював департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.