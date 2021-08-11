Увольнение главы Харьковской ОГА и временный глава «Укрзалізниці». Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тымчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Она была на этой должности с 27 ноября 2020 года. Также правительство назначило Александра Камишина исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Дальше дело за президентом, ведь он своей подписью увольняет глав ОГА.

Тымчук работала на различных должностях в мэрии Днепра, а также избиралась депутатом Днепропетровского облсовета. В 2010—2014 годах была заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. С 2018 года возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.

Журналисты обвиняли Тымчук в сокрытии имущества через детей, а ее бывшего мужа — в регистрации бизнеса на бабушку. Ее бывший муж Андрей Тымчук возглавлял департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.