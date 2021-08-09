Иван Юрик ушел с должности и.о. главы правления «Укрзалізниці»

Исполняющий обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Иван Юрик подал в отставку — наблюдательный совет получил соответствующее заявление. Компания решила рекомендовать правительству назначить на эту должность Александра Камишина.

Соответствующее заявление «Укрзалізниця» обнародовала в понедельник, 9 августа.

За выходные 7 — 8 августа Наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решила удовлетворить заявление Юрика об увольнении. Он будет продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

Камишина хотят назначить новым временно исполняющим обязанности главы правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного главы правления, в зависимости от того, что наступит раньше.