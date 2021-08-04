СНБО: Министр Кубраков временно будет исполнять обязанности главы правления «Укрзалізниці»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров временно возложить обязанности главы правления «Укрзалізниці» на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Об этом сообщает «НВ Бизнес», в распоряжении которого оказались копии выписки из протокола заседания СНБО.
Как отмечается, исполнять обязанности главы правления компании он будет, пока главу правления не изберут в соответствии с уставом общества.
Согласно документу, Кабмин должен безотлагательно созвать общее собрание акционеров «Укрзалізниці» и решить ряд вопросов:
- приведение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки по Украине к экономически обоснованному уровню;
- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией и урегулирование процедуры ее закупки;
- разработка и внедрение масштабных программ по восстановлению инфраструктуры, ремонту вагонов и тягового подвижного состава, закупке новых локомотивов;
- увеличение транзита и расширение сети маршрутов для контейнерных перевозок, а также введение высокоскоростного движения.
Отметим, СНБО выносила вопрос «Укрзалізниці» на заседание 30 июля. На совещании в связи с критическим состоянием предприятия решили ввести временное руководство — до избрания главы правления и формирования полноценных органов управления компании.
- Александр Кубраков, ранее возглавлявший Укравтодор, стал министром инфраструктуры в мае этого года. Его кандидатуру поддержали 284 депутата.
- 17 марта по представлению наблюдательного совета «Укрзалізниці» Кабинет министров освободил от должности главу правления компании Владимира Жмака. Его назначили в конце августа 2020 года. Жмак называл решение о своем увольнении «необоснованным и незаконным» и обжаловал его в суде.