Экс-голова «Укрзалізниці» Жмак хочет через суд восстановиться в должности и получить 17 миллионов гривен компенсации

Бывший глава компании «Укрзалізниця» Владимир Жмак хочет через суд восстановиться в должности.
Об этом пишет Интерфакс.
Он требует признать незаконным указ о его увольнении. Также Жмак просит выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию в размере 16,9 миллиона гривен.
Подготовительное заседание по этому делу назначено на 16 июля, оно должно состояться в Шевченковском районном суде Киева.
- Кабинет министров 17 марта по представлению наблюдательного совета «Укрзалізниці» уволил с должности главу правления компании Владимира Жмака. Его назначили на эту должность в конце августа 2020 года. Жмак называл решение о своем увольнении «необоснованным и незаконным» и заявлял о планах обжаловать его в суде.
- Сейчас обязанности главы УЗ выполняет член правления компании Иван Юрик, который ранее уже занимал должность руководителя.