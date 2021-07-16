Ексголова «Укрзалізниці» Жмак хоче через суд поновитися на посаді та отримати 17 мільйонів гривень компенсації

Колишній очільник «Укрзалізниці» Володимир Жмак хоче через суд поновитися на посаді.

Про це пише Інтерфакс.

Він вимагає визнати незаконним указ про його звільнення. Також Жмак просить виплатити йому середню зарплату за час вимушеного прогулу та моральну компенсацію у розмірі 16,9 мільйона гривень.

Підготовче засідання у цій справі призначили на 16 липня, воно має відбутися в Шевченківському районному суді Києва.