РНБО: Міністр Кубраков тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління «Укрзалізниці»

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів тимчасово покласти обов’язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомляє «НВ Бізнес», у розпорядженні якого опинилися копії витягу з протоколу засідання РНБО.

Як зазначається, виконувати обов’язки голови правління компанії він буде, допоки голову правління не оберуть відповідно до статуту товариства.

Згідно з документом, Кабмін має невідкладно скликати загальні збори акціонерів «Укрзалізниці» та вирішити низку питань:

приведення залізничних тарифів на вантажні перевезення Україною до економічно обґрунтованого рівня;

забезпечення безперебійного постачання електроенергії та врегулювання процедури її закупівлі;

розробка та запровадження масштабних програм з відновлення інфраструктури, ремонту вагонів і тягового рухомого складу, закупівлі нових локомотивів;

збільшення транзиту та розширення мережі маршрутів для контейнерних перевезень, а також запровадження високошвидкісного руху.

Зазначимо, РНБО виносила питання «Укрзалізниці» на засідання 30 липня. Під час наради через критичний стан підприємства було вирішено ввести тимчасове керівництво — до обрання голови правління і формування повноцінних органів управління товариства.