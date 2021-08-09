Іван Юрик пішов з посади в. о. глави правління «Укрзалізниці»

Камишіна хочуть призначити новим тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того, що настане раніше.

Протягом вихідних 7—8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Юрика щодо звільнення. Він продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Виконувач обовʼязків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик подав у відставку — наглядова рада отримала відповідну заяву. Компанія вирішила рекомендувати уряду призначити на цю посаду Олександра Камишіна.

Окрім кадрових змін, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про створення антикризового штабу, адже управлінська криза в «Укрзалізниці» перебуває у найгостріший фазі за всі роки незалежності, а стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні РНБО. Основним завданням антикризового штабу буде контроль необхідних для української залізниці рішень, а Кубраков сам буде особисто контролювати його роботу.

Міністр також назвав головні завдання, які стоять перед керівником держкомпанії: підняття тарифів на вантажні перевезення; налагодження закупівлі електроенергії в »Енергоатому», залучення на український ринок міжнародних інвесторів; закупівля нових потягів та локомотивів.

Нагадаємо, що на початку серпня Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів тимчасово покласти обов’язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.