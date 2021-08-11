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Реперка alyona alyona отримала повістку після дрифту на Софійській площі

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Реперка alyona alyona, яка брала участь у зйомці реклами Red Bull та дрифті на Софійській площі у центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.

Фото документа вона оприлюднила у своєму Instagram.

Як видно на знімку, співачку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.

Alyona alyona, окрім трьох смайликів, ніяк не прокоментувала отримання повістки.

  • Уранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночні автомобілі дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
  • КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
  • Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла в Instagram, що це був ролик із Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
  • Площу зараз відмивають від слідів шин. Попередні збитки для бруківки на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінили в 50 тисяч гривень. Гоночні автомобілі, які влаштували дрифт, вилучила прокуратура. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.
  • Компанія Red Bull Україна попросила вибачення за дрифт на Софійській площі в Києві. Реперка alyona alyona прийшла з командою відмивати плитку 11 серпня й обурилась, що Red Bull не докладає зусиль для очищення площі. До прибирання також долучилися волонтери.