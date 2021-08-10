Дрифт Red Bull на Софійській площі: збиток оцінено у 50 тисяч грн, гоночні автомобілі хочуть вилучити

Попередні збитки бруківці на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінено у 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
В рамках розслідування справи про хуліганство, прокуратура вирішує питання про вилучення двох гоночних автомобілів, які брали участь у зйомці реклами.
У прокуратурі нагадали, що площа є памʼятником архітектури ХІХ століття і входить до списку спадщини ЮНЕСКО. У відомстві підкреслили, що представники компанії Red Bull не погоджували зйомки з КП «Шляхово-експлуатаційне управління Шевченківського району».
- Вранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на якому два гоночних автомобіля дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
- КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
- Співачка alyona alyona розповіла в Instagram, що була на зйомках і це був ролик з Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
- Площа зараз відмивають від слідів шин. У Red Bull поки не прокоментували ситуацію. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.