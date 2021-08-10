Дрифт Red Bull на Софійській площі: збиток оцінено у 50 тисяч грн, гоночні автомобілі хочуть вилучити

Попередні збитки бруківці на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінено у 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

В рамках розслідування справи про хуліганство, прокуратура вирішує питання про вилучення двох гоночних автомобілів, які брали участь у зйомці реклами.

У прокуратурі нагадали, що площа є памʼятником архітектури ХІХ століття і входить до списку спадщини ЮНЕСКО. У відомстві підкреслили, що представники компанії Red Bull не погоджували зйомки з КП «Шляхово-експлуатаційне управління Шевченківського району».