Дрифт Red Bull на Софийской площади: ущерб оценен в 50 тысяч грн, гоночные автомобили хотят изъять

Предварительный ущерб брусчатке на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценен в 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В рамках расследования дела о хулиганстве, прокуратура решает вопрос об изъятии двух гоночных автомобилей, которые участвовали в съемке рекламы.

В прокуратуре напомнили, что площадь является памятником архитектуры ХІХ века и входит в список наследия ЮНЕСКО. В ведомстве подчеркнули, что представители компании Red Bull не согласовывали съемки с КП «Дорожно-эксплуатационное управление Шевченковского района».