Прокуратура вилучила гоночні автомобілі, які влаштували дрифт на Софійській площі в Києві

Правоохоронці вилучили гоночні автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві для зйомки реклами Red Bull.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
«Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії», — заявила вона.
- Вранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночних автомобіля дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
- КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
- Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла в Instagram, що це був ролик із Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
- Площу зараз відмивають від слідів шин. У Red Bull поки не прокоментували ситуацію. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.
- Попередні збитки для бруківки на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінили у 50 тисяч гривень.