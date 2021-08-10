Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые устроили дрифт на Софийской площади в Киеве

Правоохранители изъяли гоночные автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве для съемки рекламы Red Bull.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия», — заявила она.
- Утром 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала в Instagram, что это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. В Red Bull пока не прокомментировали ситуацию. Между тем украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.
- Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценили в 50 тысяч гривен.