Рэп-исполнительница alyona alyona получила повестку после дрифта на Софийской площади

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая принимала участие в съемке рекламы Red Bull и дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос.
Фото документа она обнародовала в своем Instagram.
Как видно на снимке, певицу будут допрашивать в качестве свидетеля в уголовном производстве.
Alyona alyona, кроме трех смайликов, никак не прокомментировала получение повестки.
- Утром 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала в Instagram, что это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценили в 50 тысяч гривен. Гоночные автомобили, которые устроили дрифт, изъяла прокуратура. Тем временем украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.
- Компания Red Bull Украина извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Рэп-исполнительница alyona alyona пришла с командой отмывать плитку 11 августа и возмутилась, что Red Bull не предпринимает усилий для очистки площади. К уборке также присоединились волонтеры.