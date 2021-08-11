Рэп-исполнительница alyona alyona получила повестку после дрифта на Софийской площади

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая принимала участие в съемке рекламы Red Bull и дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос.

Фото документа она обнародовала в своем Instagram.

Как видно на снимке, певицу будут допрашивать в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Alyona alyona, кроме трех смайликов, никак не прокомментировала получение повестки.