Дрифт на Софийской площади: компания Red Bull извинилась за поврежденную брусчатку в центре Киева

Компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве.

Об этом говорится в комментарии компании на официальной странице в Instagram.

«Red Bull Украины просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили все необходимые процедуры. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем», — отметили в компании.

Также «Red Bull Украина» заверила, что руководствуется правилом «оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения».

В компании заверили, что восстановление Софийской площади сейчас продолжается.

«Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет», — добавили в «Red Bull Украина».