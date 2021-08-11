Дрифт на Софийской площади: Минкульт обратился в полицию и инициирует изменения в законодательство

Министерство культуры и информационной политики подало заявление в правоохранительные органы о нарушениях компании Red Bull, которая позволила себе опасный дрифт в буферной зоне ЮНЕСКО.
Об этом в Telegram написал министр Александр Ткаченко.
«Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние — это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить», — пояснил он.
Ткаченко напомнил, что все это происходило в буферной зоне ЮНЕСКО без всякого согласования ни с заповедником «София Киевская», ни с Минкультуры. «Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие «акции», проходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с Министерством», — отметил Ткаченко.
- Утром 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала в Instagram, что это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценили в 50 тысяч гривен. Гоночные автомобили, которые устроили дрифт, изъяла прокуратура. Украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.