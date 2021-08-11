Волонтеры из организации «Києве, мий» самостоятельно начали отмывать плитку на Софийской площади

Отмывание брусчатки на Софийской площади в Киеве будет длиться несколько дней. Вчера, 10 августа, представители компании Red Bull UA, которая организовала съемку с дрифтом, пытались отмыть плитку, но безрезультатно.
Уже сегодня, 11 августа, волонтеры из организации «Києве, мий» взялись самостоятельно отмывать пешеходную зону в историческом центре Киева.
Соучредитель организации Елисей Ходоловский сообщил «Бабелю», что все работы они выполняют за свою деньги и Red Bull пока не обращалась к ним с предложением компенсировать расходы.
«За три часа мы отмыли четыре квадрата, если принимать во внимание всю площадь, то на ее уборку уйдет примерно три дня», — отметил Ходоловский.
Сейчас уже половина площади убрана от следов дрифта. В день инцидента компания Red Bull попросила прощения за свои действия, мол не предусмотрели, что последствия будут такими масштабными.
- Утром 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала в Instagram, что это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценили в 50 тысяч гривен. Гоночные автомобили, которые устроили дрифт, изъяла прокуратура. Украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.