Зеленський підписав закони про скасування ПДВ на ввезення електромобілів в Україну

Згідно з документами, до 1 січня 2026 року від ПДВ звільняють ввезення в Україну та постачання на території країни транспортних засобів із електродвигунами. Також не сплачуватимуть цей податок за нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють винятково на стисненому чи зрідженому метані або біогазі.

До 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт в Україну низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення автомобілів із електродвигунами. Водночас це не поширюється на товари з Росії та з окупованої території України.

Крім того, до 31 грудня 2035 року не платитимуть податки з прибутку підприємства, які виробляють транспорт із електродвигунами, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них — за умови, якщо вони спрямовуватимуть вивільнені кошти на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій.

Підписані президентом закони набирають чинності з 1 січня 2022 року.