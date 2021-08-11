Зеленский подписал законы об отмене НДС на ввоз электромобилей в Украину

Согласно документам, до 1 января 2026 года от НДС освобождают ввоз в Украину и поставки на территории страны транспортных средств с электродвигателями. Также не будут платить этот налог за новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания автомобилей с электродвигателями. В то же время это не распространяется на товары из России и с оккупированной территории Украины.

Кроме того, до 31 декабря 2035 года не будут платить налоги с прибыли предприятия, производящие транспорт с электродвигателями, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним — при условии, если они будут направлять высвободившиеся средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отрасли электрического транспорта, на создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

Подписанные президентом законы вступают в силу с 1 января 2022 года.