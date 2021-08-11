Президент США Байден анонсував віртуальний саміт за демократію

«Віртуальний саміт, який відбудеться 9 і 10 грудня, активізує зобовʼязання і ініціативи за трьома основними темами: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

За даними Білого дому, через рік «після консультацій, координації та дій» президент Байден запросить світових лідерів зібратися ще раз — «щоб продемонструвати досягнутий прогрес».

Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благочинних організацій та приватного сектора.

«Завдання нашого часу — продемонструвати, що демократії можуть приносити користь, покращуючи життя свого народу і вирішуючи найбільші проблеми, з якими стикається весь світ», — заявив Байден.