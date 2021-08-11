Президент США Байден анонсував віртуальний саміт за демократію

Президент США Джо Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн світу.
Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.
«Віртуальний саміт, який відбудеться 9 і 10 грудня, активізує зобовʼязання і ініціативи за трьома основними темами: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини», — йдеться у повідомленні.
За даними Білого дому, через рік «після консультацій, координації та дій» президент Байден запросить світових лідерів зібратися ще раз — «щоб продемонструвати досягнутий прогрес».
Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благочинних організацій та приватного сектора.
«Завдання нашого часу — продемонструвати, що демократії можуть приносити користь, покращуючи життя свого народу і вирішуючи найбільші проблеми, з якими стикається весь світ», — заявив Байден.
- Білий дім призначив зустріч президента України Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня до 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
- Після оголошення дати візиту в Офісі президента назвали теми обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».