Президент США Байден анонсировал виртуальный саммит за демократию

«Виртуальный саммит, который состоится 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и способствование уважению прав человека», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным Белого дома, через год «после консультаций, координации и действий» президент Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз — «чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс».

Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

«Задача нашего времени — продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые большие проблемы, с которыми сталкивается весь мир», — заявил Байден.