Фінансували провокації до Дня Незалежності: у Києві викрили підпільні криптообмінникі

У Києві співробітники Служба безпеки України викрили мережу підпільних криптообмінників, які через нелегальні установи проводили до 30 млн грн на місяць, а частина з суми йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Криптообмінники дозволяли клієнтам проводити анонімні платежі і виводити тіньові гроші, з подальшим переведенням у готівку. Їхніми послугами користувалися в основному люди, які отримували кошти із заборонених в Україні російських електронних гаманців «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney та інших. Серед клієнтів були організатори масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності і провокатори.

Мережа працювала з початку 2021 року і обслужила понад тисячу клієнтів.