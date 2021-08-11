Фінансували провокації до Дня Незалежності: у Києві викрили підпільні криптообмінникі

У Києві співробітники Служба безпеки України викрили мережу підпільних криптообмінників, які через нелегальні установи проводили до 30 млн грн на місяць, а частина з суми йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Криптообмінники дозволяли клієнтам проводити анонімні платежі і виводити тіньові гроші, з подальшим переведенням у готівку. Їхніми послугами користувалися в основному люди, які отримували кошти із заборонених в Україні російських електронних гаманців «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney та інших. Серед клієнтів були організатори масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності і провокатори.
Мережа працювала з початку 2021 року і обслужила понад тисячу клієнтів.
Співробітники СБУ провели пʼять обшуків в офісах в Печерському, Шевченківському та Соломʼянському районах. Вилучено компʼютери, мобільні термінали, печатки та документи, а також валюту на мільйон гривень.
Розпочатого кримінального провадження за статтями про відмивання грошей (ст. 209 КК) і незаконні дії з документами на перевод, платіжними картками та електронними грошима (ст. 200 КК).
- У травні в Одесі СБУ виявила проросійську ботоферму, яка пропагувала сепаратизм. До цього СБУ викрили ботоферму в Києві. Її фінансували з Росії для поширення фейків про Україну.
- Раніше СБУ викрила групу, яка незаконно конвертувала криптовалюту і могла підтримувати «ЛДНР». Тоді вилучили майже тонну срібла.