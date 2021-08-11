Финансировали провокации ко Дню Независимости: в Киеве разоблачили подпольные криптообменники

В Киеве сотрудники Служба безопасности Украины накрыли сеть подпольных криптообменников, которые через нелегальные учреждения проводили до 30 млн грн в месяц, а часть из суммы шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Криптообменники позволяли клиентам проводить анонимные платежи и выводить теневые деньги, с последующим обналичиванием. Их услугами пользовались в основном люди, которые получали средства из запрещенных в Украине российских электронных кошельков «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney и других. Среди клиентов были организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости и провокаторы.

Сеть работала с начала 2021 года и обслужила более тысячи клиентов.