СБУ в Одессе выявила пророссийскую ботоферму. Она пропагандировала сепаратизм

В Одессе Служба безопасности разоблачила сеть интернет-агитаторов и ботоферму, которая продвигала идеи сепаратизма и разжигала межнациональную рознь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила личности пятерых жителей Одессы, которые выполняли заказы кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине.

Сюжеты должны были идти в российские СМИ. Основной упор группа делала на распространение фейков к 2 мая (годовщина массовых столкновений с сепаратистами в 2014 году) и 9 мая (День победы над нацизмом). По замыслу агитаторов, их материалы должны были создать предпосылки для дестабилизации в регионе. Ботоферму они использовали, чтобы распространять антиукраинские призывы.

Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование, символику с пропагандой тоталитарного режима и многое другое.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).