СБУ в Одесі виявила проросійську ботоферму. Вона пропагувала сепаратизм

В Одесі Служба безпеки викрила мережу інтернет-агітаторів і ботоферму, яка просувала ідеї сепаратизму і розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила особи пʼятьох жителів Одеси, які виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію і поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні.

Сюжети повинні були йти в російські ЗМІ. Основні зусилля групи були зосереджені на поширенні фейків до 2 травня (річниця масових зіткнень із сепаратистами у 2014 році) і 9 травня (День перемоги над нацизмом). За задумом агітаторів, їхні матеріали мали створити передумови для дестабілізації в регіоні. Ботоферму вони використовували, щоб поширювати антиукраїнські заклики.

Під час обшуків у фігурантів вилучили компʼютерну техніку, телекомунікаційне обладнання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму і багато іншого.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність України).