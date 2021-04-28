СБУ разоблачила группу, которая незаконно конвертировала криптовалюту и могла поддерживать «ЛДНР». Изъяли почти тонну серебра

Служба безопасности заявила, что заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты. Сейчас проверяют данные о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «ЛДНР».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, группировка создала ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные деньги в особо крупных размерах. Их клиентами были не только украинцы, но и граждане стран СНГ, а также жители оккупированных территорий Донбасса.

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Всего злоумышленники провели операции на более 240 миллионов гривен, 65 миллионов из них связаны с отмыванием денег. Для легализации денег они скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Конвертация денег происходила с нарушением законных процедур — без идентификации клиентов и уплаты налогов. А транзакции проводили через запрещенные российские электронные платежные системы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли у группировки более 43 миллионов гривен и свыше 800 кг серебра в банковских слитках.