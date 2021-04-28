СБУ викрила групу, яка незаконно конвертувала криптовалюту й могла підтримувати «ЛДНР». Вилучили майже тонну срібла

Служба безпеки заявила, що заблокувала діяльність злочинного угрупування, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, зокрема через купівлю криптовалюти. Наразі перевіряють дані про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань «ЛДНР».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, угруповання створило низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти та Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Їхніми клієнтами були не лише українці, але й громадяни країн СНД і мешканці окупованих територій Донбасу.

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Загалом зловмисники провели операції на понад 240 мільйонів гривень, 65 мільйонів з них пов’язані з відмиванням грошей. Для легалізації грошей вони скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Конвертація грошей відбувалася з порушенням законних процедур — без ідентифікації клієнтів і сплати податків. А транзакції проводили через заборонені російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили в угруповання понад 43 мільйони гривень і більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках.