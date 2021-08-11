Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу селища Новоселівка Друга та вбивства мирного жителя

Костянтинівська окружна прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — йдеться про обстріл мирного селища Новоселівка Друга Покровського району Донецької області вранці 11 серпня.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військового. Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував 86-річний чоловік. Його тіло з чисельними осколковими пораненнями виявила дружина.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та всіх причетних.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація у ТКГ наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
- 27 липня 2021 року президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.