Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу селища Новоселівка Друга та вбивства мирного жителя

Костянтинівська окружна прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — йдеться про обстріл мирного селища Новоселівка Друга Покровського району Донецької області вранці 11 серпня.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військового. Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував 86-річний чоловік. Його тіло з чисельними осколковими пораненнями виявила дружина.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та всіх причетних.