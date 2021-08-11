У Німеччині затримали британця за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки

У Німеччині затримали співробітника посольства Великої Британії Девіда С. за підозрою в роботі на російську спецслужбу.

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури ФРН.

За даними відомства, підозрюваний працював у посольстві Великої Британії в Берліні і був завербований іноземною розвідкою приблизно у листопаді 2020 року. Прокуратура стверджує, що як мінімум один раз він передав документи, отримані під час своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби.

За це підозрюваний отримав винагороду готівкою. Отримана сума вигоди поки невідома.