В Германии задержали британца по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки

В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.
По данным ведомства, подозреваемый работал в посольстве Великобритании в Берлине и был завербован иностранной разведкой не позднее ноября 2020 года. Прокуратура утверждает, что как минимум один раз он передал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы.
За передачу информации подозреваемый получил вознаграждение наличными. Полученная сумма пока неизвестна.
Поимка подозреваемого в шпионаже стала результатом совместного расследования Германии и Великобритании. По месту проживания и работы Дэвида С. проведены обыски. 11 августа суд изберет меру пресечения для подозреваемого.
Информацию о задержании гражданина Великобритании подтвердили в Скотланд-Ярде. По данным ведомства, задержанному 57 лет.
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