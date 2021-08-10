«Колективний імунітет до COVID-19 неможливий». В Оксфордському університеті назвали причину

«Я думаю, що з цим варіантом «Дельта» ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він [коронавірус] все ще заражає вакцинованих людей», — сказав він.

Вакцини від коронавірусу можуть «загальмувати» інфікування, але повністю зупинити COVID-19 неможливо. Тому колективний імунітет є «міфічним».

На думку професора, кампанія вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

«Ми точно знаємо, що цей варіант «Дельта», як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент може заразитися вірусом», — додав Поллард.

Окрім цього, науковець вважає, що може зʼявитися такий штам коронавірусу, який, імовірно, краще передаватиметься саме серед вакцинованих людей.

«Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету», — наголосив професор.