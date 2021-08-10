«Коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен». В Оксфордском университете назвали причину

«Я думаю, что с этим вариантом «Дельта» мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, так как он [коронавирус] все еще заражает вакцинированных людей», — сказал он.

Вакцины от коронавируса могут «затормозить» инфицирование, но полностью остановить COVID-19 невозможно. Поэтому коллективный иммунитет является «мифическим».

По мнению профессора, кампания вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

«Мы точно знаем, что этот вариант «Дельта» по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться вирусом», — добавил Поллард.

Кроме этого, ученый считает, что может появиться такой штамм коронавируса, который, вероятно, лучше будет передаваться именно среди вакцинированных людей.

«Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета», — отметил профессор.