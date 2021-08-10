Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових — троє отримали поранення

На Донбасі під час обстрілу бойовиків постраждали троє українських військових.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», — йдеться у повідомленні.