Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных — трое получили ранения

На Донбассе во время обстрела боевиков пострадали трое украинских военных.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки «Восток».

«Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.