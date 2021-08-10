Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных — трое получили ранения

На Донбассе во время обстрела боевиков пострадали трое украинских военных.
Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки «Восток».
«Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.
Как отмечается, раненых с огнестрельными осколочными ранениями доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военного — тяжелое, двоих — удовлетворительное.
Об обстреле российских наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- 7 августа боевики на Донбассе обстреляли в селе Пески украинских военных, которые оказывали помощь гражданским. В результате обстрела один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.