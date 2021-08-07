Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових, які надавали допомогу цивільним. Один загинув, ще один отримав поранення

Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових у селі Піски, які надавали допомогу цивільним. Унаслідок обстрілу один боєць ЗСУ загинув, ще один отримав поранення.
Про це пише ОТУ «Схід» у своєму Facebook.
«Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски», — йдеться у повідомленні.
Лікарі оцінили стан пораненого військового як середньої тяжкості. На обстріл бойовиків бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
- 27 липня 2021 року президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.