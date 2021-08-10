«Безвідповідальна пропаганда». МЗС викликало повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка на адресу України

До Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кіріла Камишева, щоб висловити йому протест у зв’язку із заявами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Білоруського дипломата застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над окупованим Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.

Від білоруської сторони запросили пояснення слів Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з окупованого Луганська для допиту колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

«У разі підтвердження це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, яка цей факт категорично заперечувала», — заявили в МЗС.

Міністерство також назвало «безвідповідальною і далекою від реалій пропаганду» риторику Лукашенка щодо «переправки зброї» та підготовку Україною «бойовиків» для дій на території Білорусі.

«Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О. Лукашенка образу України як «ворожої» до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи й обмеження прав і свобод громадян Білорусі», — йдеться в заяві МЗС.

У відомстві також звернули увагу на погрози Лукашенка «поставити на коліна» Україну. «Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою», — пояснили в МЗС.